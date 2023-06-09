Финкомпания CardService

Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38

greenozon написав: https://cardservice.ua/ua/how-connect/subscribe/ https://cardservice.ua/ua/how-connect/subscribe/

Когда тут пишут: "І головне: жодних фінансових ризиків", то это следует понимать, что это только для магазина никакого риска?Ну, допустим, компания с магазином поделиться, чтоб магазину был смысл этим заниматься. А покупателю это зачем? Если есть банки с их кредитными картами и рассрочками. А тут еще один посредник. Причем, я так понимаю, эта карта будет под конкретный магазин, а с банковской можно в любой идти.В Ашане такое Укрсиб сделал, мол, карта, 2% кешбека в Ашане даже, так я там ни разу за столом желающих не видел. Может, не так часто хожу.Или я что-то не так понимаю в схеме?Кстати, а нам это зачем преподносят? В смысле, компания предлагает нам дать ей денег, чтоб кредитовать покупателей магазина?