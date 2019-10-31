Всем привет)
Посоветуйте, пожалуйста, хороший сайт, чтоб приобрести билеты по интернету (интересует Европа)
сайтом infobus кто то пользовался? как там проходит оплата билета?
|
|
|
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:56
Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Европе
Всем привет)
Посоветуйте, пожалуйста, хороший сайт, чтоб приобрести билеты по интернету (интересует Европа)
сайтом infobus кто то пользовался? как там проходит оплата билета?
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:17
Я так понимаю, что больше интересуют билеты по автобус, раз infobus.
Если Regiojet или Flixbus, то, ИМХО, ничто не мешает покупать на сайтах самих компаний. С другими перевозчиками пока дела не имел, но думаю тоже можно покупать прямо на сайте перевозчика. На infobus покупал только по Украине, но уже давно, в последнее время больше на Busfor.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:38
ingtrans
спасибо огромное за инфу.
уже приобрела на infobus
очень удобно даже)
и быстро
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:27
Re: Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Евр
Купляла білети на omio з Варшави в Україну. Там є знижка 10 євро на покупку від 40. євро. Ми з сестрою поїхали з Варшави за 32 євро на двох. І ще мені на аккаунт вернулось 10 євро бонусів.
Тепер маю 20. На наступну поїздку потрачу.
Додано: Суб 26 жов, 2019 22:24
Omio
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Суб 26 жов, 2019 22:29
Re: Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Евр
Будьте внимательны с omio, билеты могут стоить дороже чем при покупке на месте перед отьездом поезда. Если есть возможность пользуйтесь сайтом локального перевозчика.
Додано: Пон 28 жов, 2019 07:41
А реально какие сайты есть, кроме приложения омнио?
Я имею в виду полноценный сайт в вебверсии.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:28
swan forever
Тогда сайт перевозчика используйте. Омио берет комиссию около 1 евро с каждого билета независимо от суммы. Но комиссия с лихвой окупается реферальным бонусом и получается даже дешевле чем на офф сайте брать. А часто и на много удобней.
У омио кстати не только приложение, но и сайт
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:26
Re: Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Евр
Можете посмотреть в сторону эколайна,
выбираете страны в которые ездите и подписываетесь на их акции на странице каждой страны, у них каждый месяц есть хорошие акции, правда число мест ограничено, на сколько я понимаю всего три места на каждый рейс и акции у них есть только на билеты приобретенные в интернете, места акционные быстро разбирают, так же если зарегиться есть программа лояльности с накоплением бонусов.
Например в прошлом месяце у них на их Украинской версии сайта были акция продажи билетов с 16.10-31.10 на поездки в РФ и Польшу из Украины с 16.11-15.12 т.е. акционные билеты продаются заранее, минимум за две недели, если не распродали до 31.10 то уже сегодня 01.11 их не купишь по акции
из Одессы в Москву и назад можно было съездить всего за 200+200=400 грн. шара,
а на их локальной версии сайта для РФ такого предложения не было
поэтому надо подписываться на новости/скидки на каждой версии их сайта (в правом верхнем углу, там где выбор языка, жмете и выбираете страну, открывается версия сайта для конкретной страны) почти во все эти странах есть рейсы с Украины, так же на локальных сайтах тех стран что вас интересуют есть рейсы и между другими странами Европы где есть присутствие эколайна минуя Украину.
Я пару раз ездил по их акциям с Украины в Европу, остался доволен, дешево и хорошие автобусы, комфортные.
|