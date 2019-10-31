Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Европе

Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:26

Можете посмотреть в сторону эколайна,выбираете страны в которые ездите и подписываетесь на их акции на странице каждой страны, у них каждый месяц есть хорошие акции, правда число мест ограничено, на сколько я понимаю всего три места на каждый рейс и акции у них есть только на билеты приобретенные в интернете, места акционные быстро разбирают, так же если зарегиться есть программа лояльности с накоплением бонусов.Например в прошлом месяце у них на их Украинской версии сайта были акция продажи билетов с 16.10-31.10 на поездки в РФ и Польшу из Украины с 16.11-15.12 т.е. акционные билеты продаются заранее, минимум за две недели, если не распродали до 31.10 то уже сегодня 01.11 их не купишь по акциииз Одессы в Москву и назад можно было съездить всего за 200+200=400 грн. шара,а на их локальной версии сайта для РФ такого предложения не былопоэтому надо подписываться на новости/скидки на каждой версии их сайта (в правом верхнем углу, там где выбор языка, жмете и выбираете страну, открывается версия сайта для конкретной страны) почти во все эти странах есть рейсы с Украины, так же на локальных сайтах тех стран что вас интересуют есть рейсы и между другими странами Европы где есть присутствие эколайна минуя Украину.Я пару раз ездил по их акциям с Украины в Европу, остался доволен, дешево и хорошие автобусы, комфортные.