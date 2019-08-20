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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:33

Средняя зарплата,это как по больнице температура))))у кого-то жар,а кто то умер,но в среднем все здоровы)))))
tamarike
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:39

Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.
Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:55

  jr_diava88 написав:... бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)

Знакомые бухгалтера получают по ощущениям минимум *10 от вашей суммы. Недвижимость, авто, путешествия.
safonovstanislav
 
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