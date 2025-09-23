RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні через дефіцит кадрів
зарплати ростуть швидше...

В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:16

В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в Україні зростають швидше за інфляцію. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.

Дивися повний текст
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:16

В кого це зростають зарплати? Зростають лише ціни.
marinaikerdun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:18

Re: В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше..

Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений.

З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Запрошую колег - народних депутатів приєднатися до підписання. Номер картки документа в СЕДО - 2015228 (відкрито для підписання до 17:00).

https://t.me/getmantsevdanil/10154
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:37

  GALeon написав:Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений.

З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Запрошую колег - народних депутатів приєднатися до підписання. Номер картки документа в СЕДО - 2015228 (відкрито для підписання до 17:00).

https://t.me/getmantsevdanil/10154

:shock: думают о народе , с пенсией 4000 грн....
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес...
R2 » Чет 02 жов, 2025 08:20
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 жов, 2025 08:20
galex_184
Через скільки років українці залишаться без пенсій —... 1, 2
R2 » Сер 24 вер, 2025 23:31
16 2070
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 вер, 2025 00:39
moveton
Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка)
R2 » Вів 23 вер, 2025 20:47
1 322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 вер, 2025 20:48
xelbox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3624)
03.10.2025 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.