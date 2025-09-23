Зарплати в Україні зростають швидше за інфляцію. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.
Дивися повний текст
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:16
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:18
Re: В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше..
Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений.
З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.
Запрошую колег - народних депутатів приєднатися до підписання. Номер картки документа в СЕДО - 2015228 (відкрито для підписання до 17:00).
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:37
думают о народе , с пенсией 4000 грн....
|