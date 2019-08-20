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Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:33
Средняя зарплата,это как по больнице температура))))у кого-то жар,а кто то умер,но в среднем все здоровы)))))
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:39
Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.
Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:55
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:56
вся фишка в том, что в Украине корявая статистика. Неправильные исходные данные. Посчитать , то что нельзя пощупать не выйдет. Пока, мы не будем платить налоги, с учетом наших расходов.. То есть потратил 100000 , а заработал 1000. Вот и оплати налог с 99000 грн. Тогда и появятся правильные исходные данные , о доходах, расходах и благосостоянию граждан. А пока это не статистика, а пальцем в небо....ахахах
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:01
Re: Українцям перерахують зарплати
Тут я могу с Вами поспорить, так как в Украине достаточно развит кэш. А платить налог с потраченых денег можно через НДС. Вот только беда будет с теми оплатами, которые проводились кэшэм. Так как кэш к Идентификационному коду не привяжеш.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:04
KirTer Может неправильно выразился... Это весь доход от деятельности, можно считать зарплатой.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:08
dost1980
Тоесть, цифра 3,8 милионнов гривен в месяц - верна?
Тогда я и вправду чем-то не тем занимаюсь... (
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:11
jeugen в Бразилии например, без АЙДИ карточки с вашим перс налоговым номером. даже колы не купишь. Вместе с кешем, Айди карту просят в магазе....ахахахах. Короче придумать систему можно, но вот выполнять её у нас никто не хочет. Представьте, что депутат покажет расход в 30 млн в год. Так его сразу же с г*** смешают...А расходы такие есть, и это далеко не еденичные случаи. есть гораздо большие , и много
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:41
Это классика. Как только публикуют цифры по средней зарплате - сразу отписываются люди с минималкой, которые не понимают как вообще зарплата может быть больше.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:43
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