Українцям перерахують зарплати

Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:51

, сэкономленая даже небольшая сумма растворяется в убытках только в одном случае: если объявлять банкротство. Тогда да, любая сумма списывается одинаково. Но я надеюсь, что мы не про фирмы-однодневки?Конечно, экономию нужно считать вместе с последствиями. Если ОТ экономии на 1000 грн бизнес потеряет 5000, то это не экономия, а убытки. А вот пройтись немного вместо такси - это и экономия и здоровье. Но я понимаю, что может быть леньНа самом деле народ совершенно не приучен экономить даже тогда, когда реально нужно. Достаточно того, что среди тех, кто не может похвастаться высокими доходами, хватает курящих. А это, если считать пачку в день, пока 1 евро в день (обещают, что за пяток лет доведут до 5 евро). 14600 евро за 40 лет, не считая депозитных процентов. Не так уж и мало. Но курить и ныть, что при советской власти квартиру давали бесплатно, а сейчас рабочему человеку никак не укупить и вообще денег только до следующей зряплаты хватает, куда приятнее.