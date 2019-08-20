Українцям перерахують зарплати

Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:53
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:12
Все относительно. У вас же не всегда были текущие доходы? Студентом были?! Вот у меня когда-то было все намного проще по доходам и как-то выкручивался. На 5000 грн при нынешних ценах тяжело. Но в тоже время- мне с трудом понятно, как можно минимум 800 грн в магазине за себя одного оставить. Или это на дней 5-7 скупаетесь?
А вообще у нас крайности. Вон сверху сказочники -финансист с программистом самоутверждаются в интернете и сказки рассказывают с потолка)) А у других понятие, что все зарабатывают 4000 грн. Но ведь в регионах люди живут на эти деньги. Пенсионеры и на меньшее живут, к сожалению. Поэтому "невозможно" просто громкое слово. У меня у друзей доход на двоих в Киеве +-тысяч 18 грн,+ маленькая дочь. Даже в Европу иногда ездят на несколько дней. Люди умеют экономно жить
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:16
Ощущения обманывают. Разве что уровень главного бухгалтера. У меня пара друзей финансистов в крупных международных компаниях с ЗП выше среднерыночных, и до 40к не дотягивают. Тоже авто, недвига, путешествия. Все это можно и на меньшие деньги иметь.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:43
Может быть. Я привык жить одним днём. По-этому постоянно в кредитах. Не люблю экономить. Когда пашу 48 часов в сутки без выходных, очень сложно себе в чем-то отказать.
Плюс специфика работы предпринимателем. Когда потерял, например, за день 5000 грн из-за неудачного вложения денег, очень сложно сэкономить, например, на такси 70 грн, даже если идти пешком всего 20 минут
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:51
Писателям на финансовом форуме хорошо бы предварительно изучить хотя бы базовый курс экономики, который себе представляет любая базарная торговка. Доходы на цены вообще не влияют. Цена формируется на основе спроса и предложения (особенно заметна разница наличия и отсутствия конкуренции). Кроме того цена не может быть меньше, чем затраты производителя и это основной фактор для большинства товаров. Поэтому, если для страны повышаются закупочные цены на, допустим, бензин, то и все остальные цены в стране взлетят, хотя доходы внутри страны выше не станут.
Будут ли покупать - зависит от необходимости товара. Рекомендую покурить понятие "эластичность спроса". Вкратце оно описано в анекдоте:
— Водка подорожала, сынок.
— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
Не обязательно сказки. Про финансиста не скажу, но вышеуказаные 4800$ в месяц - это вполне реальная ЗП для хорошего программиста в Киеве. Много контор, высокий спрос, хороших спецов не хватает. Понятно, что медианная даже для только киевских программистов сильно поменьше.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:57
Загадочно так. Когда ж экономить, если не тогда, когда бюджет в минус уходит? Или это в том смысле, что 5000 грн - это ни о чём и нужно потерять хотя бы в десять раз больше?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:19
Я работаю в интернет-продажах. Там основные затраты - на рекламу. Нашёл удачное место, чтоб разместиться, продал много, получил деньги. Но, основная часть мест, где можно разместить рекламу, не приносит ничего, кроме убытков. Причём, обычно, чем больше минимальный заказ, тем хуже результат. И такая борьба каждый день. Плюс-минус-плюс-минус. И когда каждый день такие колебания, очень сложно хоть что-то экономить. Сегодня сэкономишь 1000 грн в ущерб себе, а завтра 5000 грн просто сгорят из-за неудачного вложения
А если потерять в 10 раз больше в бизнесе, то сэкономленная 1000 грн просто растворится в общих убытках и ничего не поменяет
Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:51
safonovstanislav, сэкономленая даже небольшая сумма растворяется в убытках только в одном случае: если объявлять банкротство. Тогда да, любая сумма списывается одинаково. Но я надеюсь, что мы не про фирмы-однодневки?
Конечно, экономию нужно считать вместе с последствиями. Если ОТ экономии на 1000 грн бизнес потеряет 5000, то это не экономия, а убытки. А вот пройтись немного вместо такси - это и экономия и здоровье. Но я понимаю, что может быть лень
На самом деле народ совершенно не приучен экономить даже тогда, когда реально нужно. Достаточно того, что среди тех, кто не может похвастаться высокими доходами, хватает курящих. А это, если считать пачку в день, пока 1 евро в день (обещают, что за пяток лет доведут до 5 евро). 14600 евро за 40 лет, не считая депозитных процентов. Не так уж и мало. Но курить и ныть, что при советской власти квартиру давали бесплатно, а сейчас рабочему человеку никак не укупить и вообще денег только до следующей зряплаты хватает, куда приятнее.
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:08
Кстати, а как выглядит "то"? Здесь же не специализированый форум финансовых спекулянтов. Здесь тема про зарплаты всех украинцев. И удивительно, но водители, санитарки и железнодорожники зарплатой тоже интересовались всегда и везде. Не волонтёрская работа, чай.
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