Українцям перерахують зарплати

Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 05:43
Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 07 вер, 2019 07:30
Рекомендую изучить понятия спроса и предложения. Если доходчиво и утрировано на примере- сделайте сейчас яйца куриные по 1000грн штука у всех производителей и посмотрите, как их будут покупать с текущим доходом в Украине. Вы будете обосновывать это, что надо платить рабочим, содержать птицефабрику, оплачивать электроэнергию, газ и прибыль у вас минимальная. Но это никого не будет волновать, так как у людей не будет возможности покупать яйца. Цены могут вырасти только до того уровня, по которому будут покупать. Это основа основ.
Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.
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