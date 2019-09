Українцям перерахують зарплати

Додано: Суб 07 вер, 2019 08:14

SMOKE написав: Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать. Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.



Ну был такой случай, в 32-33-м годах. Правда закончилось все печально. Ну был такой случай, в 32-33-м годах. Правда закончилось все печально.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.