Українцям перерахують зарплати

Додано: Суб 07 вер, 2019 07:30

Shram написав: SMOKE написав: Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам. Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.



Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость? Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость?

Рекомендую изучить понятия спроса и предложения. Если доходчиво и утрировано на примере- сделайте сейчас яйца куриные по 1000грн штука у всех производителей и посмотрите, как их будут покупать с текущим доходом в Украине. Вы будете обосновывать это, что надо платить рабочим, содержать птицефабрику, оплачивать электроэнергию, газ и прибыль у вас минимальная. Но это никого не будет волновать, так как у людей не будет возможности покупать яйца. Цены могут вырасти только до того уровня, по которому будут покупать. Это основа основ.Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.