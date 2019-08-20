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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:41

Re: Українцям перерахують зарплати

Клаус написав:
  freeze написав:Во время послевоенного голода в Одессе на Дерибасовской в первом гастрономе прямо у входа стояли две деревянные бочки, одна с красной, другая с черной икрой, полная свободная продажа, и никаких очередей.
Потому что цена покушать на один раз была равна месячной зарплате работяги на заводе.

значит обе бочки выкупали не работяги ?


Конечно, расслоение общества большое было и при Сталине.
Кто читал очевидцев, попасть в хороший ресторан было не просто, все места заняты, а в селе голод, в обычных городских магазинах многое по карточкам.

Напоминает сегодняшнюю ситуацию, половина блоков новостей про агрессию, половина про хороший отдых, песни и пляски.
freeze
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