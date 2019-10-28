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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:56

  freeze написав:Во время послевоенного голода в Одессе на Дерибасовской в первом гастрономе прямо у входа стояли две деревянные бочки, одна с красной, другая с черной икрой, полная свободная продажа, и никаких очередей.
Потому что цена покушать на один раз была равна месячной зарплате работяги на заводе.

значит обе бочки выкупали не работяги ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:41

Re: Українцям перерахують зарплати

Клаус написав:
  freeze написав:Во время послевоенного голода в Одессе на Дерибасовской в первом гастрономе прямо у входа стояли две деревянные бочки, одна с красной, другая с черной икрой, полная свободная продажа, и никаких очередей.
Потому что цена покушать на один раз была равна месячной зарплате работяги на заводе.

значит обе бочки выкупали не работяги ?


Конечно, расслоение общества большое было и при Сталине.
Кто читал очевидцев, попасть в хороший ресторан было не просто, все места заняты, а в селе голод, в обычных городских магазинах многое по карточкам.

Напоминает сегодняшнюю ситуацию, половина блоков новостей про агрессию, половина про хороший отдых, песни и пляски.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 00:43

  Shram написав:
  SMOKE написав:
  Shram написав:
Прежде чем кидаться первой главой школьного учебника по экономике, рекомендую вам изучить хотя бы вторую главу, и узнать что спрос может быть и неэластичным, а заодно и изучить как формируется предложение, и как исчезает товар с полок при недостаточной покупательной способности.

У украинских потребителей 80% затрат уходят на товар неэластичного спроса - вода, электричество, топливо, продукты питания,отопление и прочие базовые потребности.
Неужели в 2015 году доходы населения резко выросли в 8 раз , что позволило поднять цену на газ в 8 раз?

Опять мимо. Газ стоил копейки и был шарой. Нафтогаз сидел на постоянных дотациях. Его просто подняли до нормального уровня цен сразу и больно. Доходы населения позволяли это сделать и до 2015 г. Другими словами- доходы населения росли постоянно, а газ нет- из-за популизма.


Опять мимо.
Доходы населения так позволяли, что пришлось чуть ли не половину населения на субсидии переводить.

Ага, я вижу этих субсидиантов, у которых даже мозгов не хватает помалкивать, что у них субсидии. Две машины неплохие в семье, квартиру сдают и ещё субсидию получают. Но власть у них стабильно плохая и их обворовывает. Субсидии нужны пенсионерам, некоторым бюджетникам, инвалидам. Остальные вполне себе могут платить, но зачем?! Есть же придуманная для легального отъёма денег из казны в пользу владельцев водо и энергокомпаний- субсидия и некоторая часть хитровыделанного населения.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 07:57

  SMOKE написав:
  Shram написав:
Опять мимо.
Доходы населения так позволяли, что пришлось чуть ли не половину населения на субсидии переводить.

Ага, я вижу этих субсидиантов, у которых даже мозгов не хватает помалкивать, что у них субсидии. Две машины неплохие в семье, квартиру сдают и ещё субсидию получают. Но власть у них стабильно плохая и их обворовывает. Субсидии нужны пенсионерам, некоторым бюджетникам, инвалидам. Остальные вполне себе могут платить, но зачем?! Есть же придуманная для легального отъёма денег из казны в пользу владельцев водо и энергокомпаний- субсидия и некоторая часть хитровыделанного населения.


Таких субсидиантов у которых пара машин и квартир - подавляющее меньшинство. А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.
Да только пенсионеров с пенсией в 50-70 долларов в год набирается 11 миллинов, добавьте несколько миллионов бюджетников, и простых работяг - получите как раз полстраны субсидиантов.
Таким образом, вы опять в луже, доходы населения НЕ ПОЗВОЛЯЛИ поднять цены на газ в 8 раз.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:07

  Shram написав:А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.

Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.

Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.

Так кто тут малоимущий?

Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства.
А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53

safonovstanislav
Мені прикро за Вас і за Вашу думку. Оскільки пенсіонери за все своє життя заробили, і скоріш за все, своїми ж руками побудували нерухомість в якій живуть і яка зараз коштує 500 000 - 2 000 000 грн. І від них не залежить вартість їх нерухомості. Люди, просто доживають своє життя.
А з приводу того, що їм потрібно переїхати в житло подешевше - невже Ви думаєте, що поліція, чи ще хтось буде масово виконувати такі перевози з віджимом майна? Невже Ви не знаєте, що у більшості дітей є батьки, і більшість пенсіонерів - мають дітей. І деякі працюють в тій же поліції, лікарнях, податкових, служать в АТО.
А тепер представте, що батьки проінформували дитину, яка знаходиться в АТО, про віджим державою майна - представте подальшу ситуацію? І це про Ваше - "держава ведеться".
А що до тих пенсіонерів, які не мають власного майна - я таких не знаю. Я не знаю жодної працюючої людини, яка на пенсії лишилася без нічого.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:13

  safonovstanislav написав:Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.


От цікаво - а ось ті "обычные работяги" десь зареєстровані ? І там , напевно , хтось живе - батьки їх , наприклад . А якщо сім"я "работяг" - то ще й може 2 пари батьків . А бувають ще і старенькі бабулі чи дідки ... Їх ... Теж десь живуть ... І оте все колись перейде "работягам" в спадщину - і несподівано вони стануть прямо олігархами ... Так , чи що ?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 01:43

Дежурный электромонтер на электростанции получает 6900 оклад. А вы говорите 8+ тысяч. Это же где такие зп?
maksiktytynnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:25

  maksiktytynnik написав:Дежурный электромонтер на электростанции получает 6900 оклад. А вы говорите 8+ тысяч. Это же где такие зп?


Он там подхалтуривает причем в обход налогов. Сам знаю, приходишь в электросеть и ищешь электрика для домашних работ. Оплата налом без чеков. Делают более-менее качественно.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:57

  AlifeSoft написав:
  maksiktytynnik написав:Дежурный электромонтер на электростанции получает 6900 оклад. А вы говорите 8+ тысяч. Это же где такие зп?


Он там подхалтуривает причем в обход налогов. Сам знаю, приходишь в электросеть и ищешь электрика для домашних работ. Оплата налом без чеков. Делают более-менее качественно.

Я так понимаю, просили пояснить утверждение "самая низкая – в Херсонской области – 8547 грн" в исходной статье. Электрик налоги не платит, но в Госстат доход с этих халтур докладывает?
moveton
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