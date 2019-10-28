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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:59

  safonovstanislav написав:
  Shram написав:А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.

Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.

Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.

Так кто тут малоимущий?

Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства.
А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет


ИМХО бред чел пишет от начала и то конца.
а не чё шо эти пенсионеры работали раньше и создали собственно те блага которыми все сейчас пользуются?
а им пенсионерам за это нищенские пенсии и ещё вынуждают ходить кланяться по субсидии :evil:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:54

  SMOKE написав:Опять мимо. Газ стоил копейки и был шарой. Нафтогаз сидел на постоянных дотациях. Его просто подняли до нормального уровня цен сразу и больно. Доходы населения позволяли это сделать и до 2015 г. Другими словами- доходы населения росли постоянно, а газ нет- из-за популизма.

Цена на газ - это по сути ещё один налог.
Т.к. Нафтогаз гос.компания - он практически всю прибыль от такой торговли перечисляет в бюджет.
А оттуда - на выплаты по внешним долгам, и какие-то крошки электорату, чтоб не бунтовал.
Т.е. оплачивая газ по завышенным ценникам - украинцы частично выплачивают гос. долги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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