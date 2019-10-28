Українцям перерахують зарплати

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Shram написав:А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.
Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.
Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.
Так кто тут малоимущий?
Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства. А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет
ИМХО бред чел пишет от начала и то конца. а не чё шо эти пенсионеры работали раньше и создали собственно те блага которыми все сейчас пользуются? а им пенсионерам за это нищенские пенсии и ещё вынуждают ходить кланяться по субсидии
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
SMOKE написав:Опять мимо. Газ стоил копейки и был шарой. Нафтогаз сидел на постоянных дотациях. Его просто подняли до нормального уровня цен сразу и больно. Доходы населения позволяли это сделать и до 2015 г. Другими словами- доходы населения росли постоянно, а газ нет- из-за популизма.
Цена на газ - это по сути ещё один налог. Т.к. Нафтогаз гос.компания - он практически всю прибыль от такой торговли перечисляет в бюджет. А оттуда - на выплаты по внешним долгам, и какие-то крошки электорату, чтоб не бунтовал. Т.е. оплачивая газ по завышенным ценникам - украинцы частично выплачивают гос. долги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин