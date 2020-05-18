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Якими критеріями ви користуєтеся
при виборі інтернет-банкінг

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінгу в першу чергу?

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг 2.9 5 25
Платежі
44%
11
Картки
4%
1
Кредити
8%
2
Депозити
24%
6
Валюта
12%
3
Додаткові послуги
4%
1
Безпека
0
0
Доступ
4%
1
Тех.підтримка
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:14

  Faceless написав:Сделал выбор 3 вариантов (типа самых важных), и голос можно менять. Думаю теперь будет нагляднее

Платежі, депозити, обмін валют, додаткові послуги.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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