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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:56
Зачем при переоформлении водительских прав требуют карточку
Зачем при переоформлении водительских прав требуют банковскую карточку?
Продвижение продаж новостроек:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
Додано: Суб 21 лис, 2020 15:18
M-A-X чтобы списать с неё , иного не вижу или в проге у просящих по её номеру инфикация происходит.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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