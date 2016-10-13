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Ограничения при работе с банками по доверенности
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лип, 2021 23:27
Знаю, что банки предпочитают работать с клиентами напрямую, а не через их представителей. А потому вопрос:
Допустим, у Представителя есть грамотно составленная доверенность от другого лица (Доверителя).
Какие действия может совершить Представитель в интересах и от имени Доверителя, а какие в принципе невозможны в наших реалиях ?
1. Стать клиентом банка.
2. Открыть/получить/перевыпустить/закрыть банковскую карту/счёт.
3. Открыть/закрыть депозит.
4. Изменить финномер.
5. Снять деньги в кассе.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:05
Форвард: можно открыть счёт, но нельзя открыть карту.
Технические ограничения их системы
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rjkz