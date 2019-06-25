Український лоукостер SkyUp Airlines анонсував регулярні рейси зі Львова та Запоріжжя до Тель-Авіва (Ізраїль).
Дивися повний текст SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:07
SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя
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Дивися повний текст SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя.
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:08
А Тель-Авив – Запорожье - Тель-Авив летать будут ? А то вот Киев-Фару-Киев они летают, а вот Фару-Киев-Фару - не летают !
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