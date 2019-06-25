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SkyUp літатиме до Тель-Авіва
зі Львова та Запоріжжя

SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:07

SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя

Пропонуємо до обговорення:
Український лоукостер SkyUp Airlines анонсував регулярні рейси зі Львова та Запоріжжя до Тель-Авіва (Ізраїль).

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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:08

А Тель-Авив – Запорожье - Тель-Авив летать будут ? А то вот Киев-Фару-Киев они летают, а вот Фару-Киев-Фару - не летают !
civ
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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