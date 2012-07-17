|
|
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну...
|
Додано: Чет 11 вер, 2025 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Львівська обласна прокуратура викрила керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих.
Дивися повний текст «Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
Додано: Чет 11 вер, 2025 09:37
Я спочатку подумав, що викрили обурливий факт, що в копальні кави під землею насправді нема ніякої кави 😅
