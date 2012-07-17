RSS
«Кава зі Львова»: правоохоронці
викрили масштабну...

«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:27

«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну...

Пропонуємо до обговорення:
Львівська обласна прокуратура викрила керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих.

«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:37

Re: «Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну...

Я спочатку подумав, що викрили обурливий факт, що в копальні кави під землею насправді нема ніякої кави 😅
