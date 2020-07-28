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Які документи потрібно надати
для отримання допомоги...

Які документи потрібно надати для отримання допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:25

Які документи потрібно надати для отримання допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 1 квітня 2019 року збільшилася сума допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях.

Дивися повний текст Які документи потрібно надати для отримання допомоги багатодітним сім'ям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:25

Что-то не видели чтобы эти выплаты были в бюджете на 2020
Juliia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:16

У меня 3 детей старому 21 имею ли я право на многодетность ,меньшему 4 месяца!!!
swetaromashka49
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:21

Если ваш старший учится в вузе на дневной форме обучения, то да
tanyamovchan506
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:36

Він зараз в збройних силах України призвали до армії!
swetaromashka49
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:17

Доброго дня. Якщо мої третій дитині зараз три місяці і я щойно здаю як багатодітна, то мені повернуть гроші за цих три місці???
ivanka_roman4uk
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