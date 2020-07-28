В Україні 1 квітня 2019 року збільшилася сума допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях.
Дивися повний текст Які документи потрібно надати для отримання допомоги багатодітним сім'ям.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:25
Які документи потрібно надати для отримання допомоги...
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Дивися повний текст Які документи потрібно надати для отримання допомоги багатодітним сім'ям.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:16
У меня 3 детей старому 21 имею ли я право на многодетность ,меньшему 4 месяца!!!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:17
Доброго дня. Якщо мої третій дитині зараз три місяці і я щойно здаю як багатодітна, то мені повернуть гроші за цих три місці???
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