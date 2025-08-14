RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:32

Криптовалюти, які змінять ваше життя і які варто купити,...

Пропонуємо до обговорення:
Розумні рішення, прийняті сьогодні, можуть створити міцну фінансову базу на довгі роки. Деякі цифрові монети мають потенціал, щоб з часом змінити ситуацію на краще. Більш детальний аналіз цих активів може відкрити секрети стабільної безпеки та зростання. Дізнайтеся, які варіанти мають потенціал змінити майбутнє і витримати випробування часом.

Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:32

galex_184

Смешно! Вы никогда не выведите с биржи сумму больше 1000 долларов! Главная цель бирж заполучить от вас РЕАЛЬНЫЕ деньги! Плюс не забывайте о 23,5 % налога и военного сбора, если у вас получится вывести хотя бы СВОЮ тысячу долларов.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:36

galex_184

Не верите? А вы бы предлагали от 4000 до 8800 виртуальных долларов на ваш счет лишь бы вы открыли криптокошелек с реальными деньгам, если бы ЭТО БЫЛО ВАМ НЕ ВЫГОДНО!?
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:50

Faceless

Re: Криптовалюти, які змінять ваше життя і які варто купити,

galex_184 написав:Смешно! Вы никогда не выведите с биржи сумму больше 1000 долларов! Главная цель бирж заполучить от вас РЕАЛЬНЫЕ деньги! Плюс не забывайте о 23,5 % налога и военного сбора, если у вас получится вывести хотя бы СВОЮ тысячу долларов.
Все виводиться, з нормальних бірж, не треба вводити людей в оману. А з податками - так, є така вимога податкового кодексу, що розглядає це вже як дохід. Проте ця норма наразі не може бути проконтрольована. Хіба ви самі і сплатите
