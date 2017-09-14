Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу

Додано: Сер 18 вер, 2019 09:24

Невозможно говорить о качестве без упоминания цены.

Правильно говорить о соотношении качество-цена.

Поскольку цена с 2013 года выросла чуть ли не на порядок, а качество при этом даже ухудшилось - то либо население с памятью золотой рыбки, либо опрос полное ...фуфло.