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Стало відомо, скільки українців
задоволені якістю газу

Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:16

Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу

Пропонуємо до обговорення:
Опитування охоплює 16 областей України.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:16

Более реальные цифры:
Качеством газа недовольны 80% потребителей, тепла – 70%, электроэнергии – 90%.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 06:53

zloy_ukr Этот опрос в лесу делали, у медведей.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:19

Качество, как совокупность свойств газа, вещь непостоянная, всегда повышается к выборам органов власти и головы Нафтогаза, и ухудшается во все остальные времена. :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:20

Бледно прозрачный цвет газа прямо указывает на отсутствие качества.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:24

Невозможно говорить о качестве без упоминания цены.
Правильно говорить о соотношении качество-цена.
Поскольку цена с 2013 года выросла чуть ли не на порядок, а качество при этом даже ухудшилось - то либо население с памятью золотой рыбки, либо опрос полное ...фуфло.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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