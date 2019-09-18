Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів, що трудові книжки вже не потрібні та пояснив чому.
Дивися повний текст Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:49
Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:50
это не реформы - это просто развитие от бумажного документооборота к цифровому
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:05
sal , а что этого мало? У нас много чего на бумаге реализовано лучше чем в других странах, но из за лени и тупой бюрократии не работает.
Если все оцифровать и концы вывести в открытый доступ необходимым службам - этож манна небесная.
И коррупционная составляющая сразу уменьшиться.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:57
"Например, зачем нужен диплом, если есть электронный реестр дипломов с 2000 года, зачем нужен паспорт, если ты можешь с помощью ЦБ подтвердить свои данные"
Ты Дима, для начала нагни все госучреждения и банки (и первое и второе уже знакомая тебе сфера) чтобы они не требовали справки о прописке (регистрации, у владельцев ID карт. Справку о несудимости при получении заграна.
Начни с малого и доступного.
Покажи результат, а потом языком чеши.
И, да ДО 2000 года тоже люди жили
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