RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 4.9 5 10
- до 3 000 грн
10%
1
- 3001 - 3500 грн
10%
1
- 3501 - 4000 грн
10%
1
- 4001 - 4500 грн
10%
1
- 4501 - 5000 грн
10%
1
- 5000 - 7000 грн
10%
1
- більше 7000 грн
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:17

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  vladus17 написав:в 3ем квартале обычно отображают отчетность.
3-й в кабине ДФС всплывет к концу октября
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 03.12.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:47

  Мизантрóп написав:
  vladus17 написав:в 3ем квартале обычно отображают отчетность.
3-й в кабине ДФС всплывет к концу октября

За прошлый год почему тогда не всплыло? Я ведь сначала за 2018 выписку сделал.
vladus17
 
Повідомлень: 997
З нами з: 21.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Кто как оценивает инвестиции в покупку с-х. земли Украины?
agros
 
Повідомлень: 10
З нами з: 29.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:36

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  investorkiev написав:сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?

Если земля для ведения с-х. деятельности 1000-2000 дол.\га(не учитываем фактор Киева или других крупных городов)
agros
 
Повідомлень: 10
З нами з: 29.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:02

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Комплексний законопроект про вільний ринок землі (№2194) зареєстрували у парламенті. Повна назва — «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
agros
 
Повідомлень: 10
З нами з: 29.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:46

  agros написав:
  investorkiev написав:сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?

Если земля для ведения с-х. деятельности 1000-2000 дол.\га(не учитываем фактор Киева или других крупных городов)


сейчас поспрашивал у людей, Макаровский район Киевской области (около 50 км от Киева), селяне тулят по 3-4000дол/га, интересно их попустит или агрики смогут дать такую цену?

Агрохолдинг в 50000 га (как например у Засухи) получается нуждается в 50000*4000=200 млн дол для выкупа своего земельного банка, а это явно нереальная сумма для них.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 06.03.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:47

  agros написав:Кто как оценивает инвестиции в покупку с-х. земли Украины?


я оцениваю позитивно, но с доходностью не меньше чем 10% годовых. Оптимально - 12% годовых.

Кстати, один из ключевых вопросов: с/х земля - это гривневый или долларовый актив? ответ не так однозначен как кажется...
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 06.03.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:42

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  investorkiev написав:сейчас поспрашивал у людей, Макаровский район Киевской области (около 50 км от Киева), селяне тулят по 3-4000дол/га, интересно их попустит или агрики смогут дать такую цену?

Фактор Киева и памяти о цене...На открытии рынка 3-4000 дол\га по Украине вцелом будет скорее исключением, а не правилом.
  investorkiev написав:Кстати, один из ключевых вопросов: с/х земля - это гривневый или долларовый актив? ответ не так однозначен как кажется...

Актив долларовый, но доходность гривневая...А вы как считаете?
agros
 
Повідомлень: 10
З нами з: 29.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:41

  agros написав:
  investorkiev написав:сейчас поспрашивал у людей, Макаровский район Киевской области (около 50 км от Киева), селяне тулят по 3-4000дол/га, интересно их попустит или агрики смогут дать такую цену?

Фактор Киева и памяти о цене...На открытии рынка 3-4000 дол\га по Украине вцелом будет скорее исключением, а не правилом.
  investorkiev написав:Кстати, один из ключевых вопросов: с/х земля - это гривневый или долларовый актив? ответ не так однозначен как кажется...

Актив долларовый, но доходность гривневая...А вы как считаете?


Мое мнение по цене: особо увеличить аренду агрохолдинги не смогут, ну может на +30%, но не в разы.
Соответственно, более - менее доходность будет, если купить гектар за 1500$. Если меньше - точно нужно брать, если выше 2000$ - не вижу смысла.

Что касается того, какой это актив. Скорее всего 50%грн, 50% валюта.

Т.е при росте курса на 50%, не значит что цена и аренда вырастут тоже на 50%, скорее за 25%.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 06.03.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Corpocrator і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ділянки біля Буковелю
graviy2009 » Чет 07 лют, 2019 19:33
3 964
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 бер, 2019 07:33
graviy2009
Допоможіть.Продаж частини квартири
iraira2006 » Чет 07 лют, 2019 18:49
2 809
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 22:59
Alex 85
Ціна землі під забудову у Західній Україні 1, 2
tobias » Пон 04 лис, 2013 12:25
18 29487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 00:11
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16444)
08.10.2019 00:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.