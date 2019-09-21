|
|
|
Оренда великої кількості нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 бер, 2024 04:49
Цікавить як правильно здавати в оренду велику кількість нерухомості (для прикладу 10-20 квартир, площею 40 кв.м. кожна).
Також хотів би почути, як робити це з оптимальним податковим навантаженням.
Чув про варіант відкриття ТОВ на спрощеній системі (3 група), але детальної інформації про це в інтернеті не знайшов.
Дякую!
-
edwardsjethro
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28.03.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 бер, 2024 14:11
Там є нюанси з тим що податковий кодекс трактує лізинг та оренду однаково а компанії що надають лізингові послуги не можуть бути на спрощеній системі) але прямої заборони нема)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1604
|313879
|
|
|128
|20598
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|27448
|
|