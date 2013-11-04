Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Комплексний законопроект про вільний ринок землі (№2194) зареєстрували у парламенті. Повна назва — «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
investorkiev написав:сейчас поспрашивал у людей, Макаровский район Киевской области (около 50 км от Киева), селяне тулят по 3-4000дол/га, интересно их попустит или агрики смогут дать такую цену?
Фактор Киева и памяти о цене...На открытии рынка 3-4000 дол\га по Украине вцелом будет скорее исключением, а не правилом.
investorkiev написав:Кстати, один из ключевых вопросов: с/х земля - это гривневый или долларовый актив? ответ не так однозначен как кажется...
Актив долларовый, но доходность гривневая...А вы как считаете?
Мое мнение по цене: особо увеличить аренду агрохолдинги не смогут, ну может на +30%, но не в разы. Соответственно, более - менее доходность будет, если купить гектар за 1500$. Если меньше - точно нужно брать, если выше 2000$ - не вижу смысла.
Что касается того, какой это актив. Скорее всего 50%грн, 50% валюта.
Т.е при росте курса на 50%, не значит что цена и аренда вырастут тоже на 50%, скорее за 25%.