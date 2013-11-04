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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 4.5 5 13
- до 3 000 грн
23%
3
- 3001 - 3500 грн
8%
1
- 3501 - 4000 грн
8%
1
- 4001 - 4500 грн
8%
1
- 4501 - 5000 грн
8%
1
- 5000 - 7000 грн
8%
1
- більше 7000 грн
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:36

відмовили в отриманні ОСГ

Добридень.
Може комусь вже доводилося отримувати славнозвісні 2 гектара ОСГ, прошу допомогти:
- до громади було подано заяву на отримання, з графічними матеріалами ділянки. Після сесії отримано відповідь - "землі на аукціон продажа права аренди".
Що робити далі, чи можна оскаржувати це рішення, чи як це взагалі розуміти?
В інтернеті нічого схожого не знайшов.
Думаю звернутися до юристів.
vogelchen18
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:25

На Кіровоградщині 150 фермерів одночасно купили 150 автоматів Калашникова і не платять хабарі…

http://newsname.info/na-kirovogradshhyn ... jaU4AaGok0
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:50

  freeze написав:
ЧИА написав:
  Alex2007 написав:И нахрен тогда такая реформа нужна

Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому


Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 га
Идёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы.

Именно так, по Аргентинскому.
А потом в один не очень прекрасный день почемуто МВФ внезапно не налил обещанный транш, не такой уж и большой...истории выживальщиков(см. Гугл: выживальщик Аргентина) в тот кризис отлично раскрывают детали, так там и соседи на севере не те что у нас

Запуск рынка земли был бы приемлимым при наличии определенных условий:
1) очищенная и реально функционирующая судовая система, собственно сведение коррупции до каких-то вменяемых масштабов
2) актуальный действующий кадастр;
3) право собственности только для граждан резидентов, без двойного гражданства. Остальным только аренда;
4) ограничение в 500 га на человека и 5000 га на юр.лицо, (а до реализации первого пункта, так и того меньше, а потом можно и больше)

В той ситуации и в той редакции что есть - это КИДАЛОВО.

Внедрение адекватных правок и цивилизованная реализация закона - это сказки.
В связи с тем как происходят процессы на примере ФОПов (где тоже обещали "поправить"), референдумов, снятие деп.неприкосновенности (ее как бы сняли, но как бы и нет), импичмента, наказания за незаконное обогащение.

Основным обещанием зеленых было - победа над коррупцией, а не "рынок земли".
Пол года у руля, коррупция цветет и пахнет.

Если бы о рынке земли речь шла до выборов, результаты у зеленых были бы далеки от того, что имеем сейчас,
а потом БАЦ и тема №1.

Кстати кто-то разобрался кому же Зеленский такое обещание давал? (со слов в выступлении перед депутатами)


Теперь о цифрах:

Всего с/х земель 42млн гектар (используется 33млн)
В гос.собственности 10млн га
Черноземы 28млн га (весь ЕС 18млн)

Стоимость гектара в Украине 1к € (в среднем по ЕС 7,5к€)

97% с.х. земли в аренде.
Из них более 50% - на срок 50 лет.

Открытие рынка земли может принести от 3 до 10 млрд€ вливаний в экономику и увеличение ВВП на ±5млрд $
(что конечно + для держателей ВВП варрантов Украины (VRI) выданных кредиторам в следствие гениальной реструктуризации им. Яресько-Порошенко, привязанных к размеру и росту ВВП)

Вероятней, что всё будет организовано таким образом, что народ за копейки лишится права(даже условного) на землю, так же, как лишился права на промышленность в 90х, а Украина окончательно пойдет по пути Аргентины

Запуск рынка земли без адекватной переоценки стоимости - развод.

Фактически, нормативная стоимость земли(рост в 2 раза) до сих пор не проиндексирована с учетом девальвации гривны (3,5 раза)


Сравнение нормативной оценочной стоимости с/х земли Украины в 2012 и 2017гг
https://pbs.twimg.com/media/EA9ZEI3XUAAhti9.jpg
https://proconsul.com.ua/content/docume ... age009.png

Стоимость земель сельскохозяйственного назначения в разных странах
https://proconsul.com.ua/content/docume ... age011.gif

источники: https://proconsul.com.ua/konsultacii/po ... ainy.print

Ну и уже упомянутая "фишечка":

В новом земельном кодексе планируют(среди прочего):

А) Никаких ограничений для покупки иностранцами земель не сельхоз назначения вне населенных пунктов.
Б) Изменение целевого назначения земель передают местным депутатам и чиновникам
В) ...???


ПС. К вопросу о 2х гектарах для ОСГ
https://www.growhow.in.ua/yak-otrymaty- ... truktsiya/
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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