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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 4.4 5 14
- до 3 000 грн
21%
3
- 3001 - 3500 грн
7%
1
- 3501 - 4000 грн
7%
1
- 4001 - 4500 грн
14%
2
- 4501 - 5000 грн
7%
1
- 5000 - 7000 грн
7%
1
- більше 7000 грн
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:36

відмовили в отриманні ОСГ

Добридень.
Може комусь вже доводилося отримувати славнозвісні 2 гектара ОСГ, прошу допомогти:
- до громади було подано заяву на отримання, з графічними матеріалами ділянки. Після сесії отримано відповідь - "землі на аукціон продажа права аренди".
Що робити далі, чи можна оскаржувати це рішення, чи як це взагалі розуміти?
В інтернеті нічого схожого не знайшов.
Думаю звернутися до юристів.
vogelchen18
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:25

На Кіровоградщині 150 фермерів одночасно купили 150 автоматів Калашникова і не платять хабарі…

http://newsname.info/na-kirovogradshhyn ... jaU4AaGok0
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:50

  freeze написав:
ЧИА написав:
  Alex2007 написав:И нахрен тогда такая реформа нужна

Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому


Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 га
Идёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы.

Именно так, по Аргентинскому.
А потом в один не очень прекрасный день почемуто МВФ внезапно не налил обещанный транш, не такой уж и большой...истории выживальщиков(см. Гугл: выживальщик Аргентина) в тот кризис отлично раскрывают детали, так там и соседи на севере не те что у нас

Запуск рынка земли был бы приемлимым при наличии определенных условий:
1) очищенная и реально функционирующая судовая система, собственно сведение коррупции до каких-то вменяемых масштабов
2) актуальный действующий кадастр;
3) право собственности только для граждан резидентов, без двойного гражданства. Остальным только аренда;
4) ограничение в 500 га на человека и 5000 га на юр.лицо, (а до реализации первого пункта, так и того меньше, а потом можно и больше)

В той ситуации и в той редакции что есть - это КИДАЛОВО.

Внедрение адекватных правок и цивилизованная реализация закона - это сказки.
В связи с тем как происходят процессы на примере ФОПов (где тоже обещали "поправить"), референдумов, снятие деп.неприкосновенности (ее как бы сняли, но как бы и нет), импичмента, наказания за незаконное обогащение.

Основным обещанием зеленых было - победа над коррупцией, а не "рынок земли".
Пол года у руля, коррупция цветет и пахнет.

Если бы о рынке земли речь шла до выборов, результаты у зеленых были бы далеки от того, что имеем сейчас,
а потом БАЦ и тема №1.

Кстати кто-то разобрался кому же Зеленский такое обещание давал? (со слов в выступлении перед депутатами)


Теперь о цифрах:

Всего с/х земель 42млн гектар (используется 33млн)
В гос.собственности 10млн га
Черноземы 28млн га (весь ЕС 18млн)

Стоимость гектара в Украине 1к € (в среднем по ЕС 7,5к€)

97% с.х. земли в аренде.
Из них более 50% - на срок 50 лет.

Открытие рынка земли может принести от 3 до 10 млрд€ вливаний в экономику и увеличение ВВП на ±5млрд $
(что конечно + для держателей ВВП варрантов Украины (VRI) выданных кредиторам в следствие гениальной реструктуризации им. Яресько-Порошенко, привязанных к размеру и росту ВВП)

Вероятней, что всё будет организовано таким образом, что народ за копейки лишится права(даже условного) на землю, так же, как лишился права на промышленность в 90х, а Украина окончательно пойдет по пути Аргентины

Запуск рынка земли без адекватной переоценки стоимости - развод.

Фактически, нормативная стоимость земли(рост в 2 раза) до сих пор не проиндексирована с учетом девальвации гривны (3,5 раза)


Сравнение нормативной оценочной стоимости с/х земли Украины в 2012 и 2017гг
https://pbs.twimg.com/media/EA9ZEI3XUAAhti9.jpg
https://proconsul.com.ua/content/docume ... age009.png

Стоимость земель сельскохозяйственного назначения в разных странах
https://proconsul.com.ua/content/docume ... age011.gif

источники: https://proconsul.com.ua/konsultacii/po ... ainy.print

Ну и уже упомянутая "фишечка":

В новом земельном кодексе планируют(среди прочего):

А) Никаких ограничений для покупки иностранцами земель не сельхоз назначения вне населенных пунктов.
Б) Изменение целевого назначения земель передают местным депутатам и чиновникам
В) ...???


ПС. К вопросу о 2х гектарах для ОСГ
https://www.growhow.in.ua/yak-otrymaty- ... truktsiya/
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:04

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  freeze написав:
  Realist написав:Земельна реформа ОДНОЗНАЧНО необхідна.


Я вот удивляюсь всему этому кипишу насчет земли, видимо поставлена задача турбопринтеру выполнить приказ какой-то.

Есть даже такая наука конфликтология, там давно расписано как решать такие взрывоопасные ситуации, надо поделить на этапы и растянуть во времени, чтобы стёрся эффект неожиданности и разбилось протестное движение на группки.
Первый этап начинается вообще с очень малого - продажа самого-самого минимума только гражданам Украины, этап длится год, смотрят все как проходит, нет ли накладок, как работает реестр, подправляют недостатки законодательно. На втором этапе вопрос продажи чуть расширяется, и так 5-7 этапов вплоть до максимальной либерализации всего и вся под контролем и при взаимном непротивлении всех сторон.

Цифра продать сразу по 200 тысяч на нос и немедленно это сделать в мутной воде - тут опытные люди сразу чувствует легкий аромат аферы.


Афера и кидалово однозначно с этой землей будет в том варианте как хотят протолкнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=F-GTqqJ7tPA
(сразу предупреждаю, автор вроде есть на сайте миротворец :mrgreen: , поэтому некоторым особо радикальным патриотам просмотр на свое усмотрение :mrgreen: , остальным, кому "ехать, а не шашки", можно послушать. особенно про то как земельный вопрос реализован в Дании, в конце видео)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 13:31

Яка вартість 1 га землі в Київській, Житомирській областях?
tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:22

Рынок С/Х земли с 01.07.21

Не нашел или плохо искал тему, где обсуждается рынок сельскохозяйственной земли после 1-го июля 2021.
Кто-то уже прикупил или продал?
vydrigan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:08

Нашел сайты, посвященные топику: landclub.com.ua и kupipai.com.ua, первый предлагает членство в клубе за 390$ в год, а на втором не получилось зарегистрироваться...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:58

Re: Рынок С/Х земли с 01.07.21

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції продавать рано
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