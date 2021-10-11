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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:56

Жахливо! Не зручно. Хочу стару версію, яка була набагато зрозумілішою!
laska1601
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:09

Дуже невдале і незручне оновлення- стара версія була незрівнянно краща Може є якась можливість скасувати нову і користуватись тільки старою версією?
vovk9531
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:36

Як зберігати квитанції оплати комуналки і тому подібного?Раніше натискаеш стрілочку і показує-квитанція.А де її шукати зараз?
jane19580204
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:42

Приватбанк представив «Приват24 для бізнесу» в новому дизайні: що нового отримали клієнти
Ірина_
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