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Finance.ua: Найкращі кредитні
картки для зберігання грошей

Finance.ua: Найкращі кредитні картки для зберігання грошей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:40

Finance.ua: Найкращі кредитні картки для зберігання грошей

Пропонуємо до обговорення:
Кредитки з хорошим % на залишок
Не секрет, що головна функція кредитних карток - кредитна. Вони дають можливість користуватися банківськими грошима. Причому безкоштовно, якщо робити це правильно. Але деякі кредитки можуть бути цікаві і для зберігання грошей. Ми підібрали 6 карток з відмінними кредитними «фішками» і непоганим процентом на залишок власних коштів.

Дивися повний текст Найкращі кредитні картки для зберігання грошей
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 01:20

А где КОКО дебитная с 15% годовых на свои?
ukrprom2014
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И в ТАСе уже 7% на остаток, да и сам Weekend давно не открывают...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:51

Хотілось би знати чи є плата за обслуговування карти. 200 -250грн, але банки постійно це замовчують, додати скриті комісії. Банки в нас схожі більше на "розвадняк лохів", а не на фінустанову.
credovovan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:26

ПРОХАННЯ оновити інформацію!!!

дуже стара - ще із 2019 року
:!: :!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:18

greenozon дякую Вам за пильність)
Редактори поставили завдання.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:21

Re: Finance.ua: Найкращі кредитні картки для зберігання грош

Anadonta написав:И в ТАСе уже 7% на остаток, да и сам Weekend давно не открывают...
В тазе, если в один из дней остаток меньше 100 грн, то % по итогам месяца не выплачиваются
.......
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:42

Re: Finance.ua: Найкращі кредитні картки для зберігання грош

Де можна знайти оновлену інформацію?
AleksD
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