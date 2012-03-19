|
|
Покупка долговых обязательств НБУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:27
Могу ли я, как физлицо, купить долговые обязательства НБУ?
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|6359
|
Пон 19 бер, 2012 11:30
Siren