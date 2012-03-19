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Покупка долговых
обязательств НБУ

Покупка долговых обязательств НБУ
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:27

Покупка долговых обязательств НБУ

Могу ли я, как физлицо, купить долговые обязательства НБУ?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:34

Re: Покупка долговых обязательств НБУ

Никто не знает?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:31

Re: Покупка долговых обязательств НБУ

Наличные деньги - это то обязательства НБУ, которые вы можете купить, и все. Какие ещё вы хотите?
Faceless
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