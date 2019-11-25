Використання чужих карт в «приватівському» інтернет-банку
Дивися повний текст Приват24: як прив'язати карти різних банків і переводити між ними гроші
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:15
Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приват24: як прив'язати карти різних банків і переводити між ними гроші
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:30
Оплата услуг визового центра
Вот так и не понял,могу я оплатить услуги визового центра с другой карты , через это приложение ,или нет? Если есть приложение ,а карты ПриватБанка нет.
Додано: Нед 09 жов, 2022 08:41
А если это к примеру карта европейского банка в которой нет ссv кода а есть всякие айбаны и прочие занятные ништяки.ее как добавить?
Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:20
Суть вопроса в том, что если остаток по «чужой» карте Приват24 не показывается – пишет «Недоступно», то как ее использовать? Ответ - никак. Сервис НЕ работает. Ничего, кроме внешнего вида карты не отображается.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:16
Вот последний ответ от разработчикв приват24 на тему "почему на карточке другого банка ничего не видно": "Це є конфіденційною інформацією установи, що видала картку".
Получается интересная штука,- карточку другого банка добавить можно, но пользовваться ею нельзя, потому что это конфидинциальная информация. Отлично придумано !
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