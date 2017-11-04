Пересылка почтой монет за границу - вопрос о монетах 1, 2, 5

Додано: Пон 30 вер, 2019 07:49

По идее они остаются платёжным средством, ведь банки ещё будут их принимать несколько лет

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин