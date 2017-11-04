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Пересылка почтой монет за границу
- вопрос о монетах 1, 2, 5

Пересылка почтой монет за границу - вопрос о монетах 1, 2, 5
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 02:45

Пересылка почтой монет за границу - вопрос о монетах 1, 2, 5

Добрый день.

Меня интересует несколько вопросов, буду рада, если кто-то сможет помочь.
С 1-го октября в Украине монетами 1, 2, 5 копеек нельзя будет расплачиваться, означает ли это, что их можно будет свободно пересылать за границу, поскольку они прекращают являться платежным средством Украины?
И если да, то по каким правилам их можно будет пересылать? Как юбилейные монеты?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:49

По идее они остаются платёжным средством, ведь банки ещё будут их принимать несколько лет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:57

Вкладчик1234
За границу согласно Почтовых правил разрешена пересылка валюты Украины (монет и банкнот) как нумизматической продукции. Поэтому проблем нет и для действующей валюты.
aleks-kiev
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