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Пересылка почтой монет за границу - вопрос о монетах 1, 2, 5
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Пон 30 вер, 2019 02:45
Добрый день.
Меня интересует несколько вопросов, буду рада, если кто-то сможет помочь.
С 1-го октября в Украине монетами 1, 2, 5 копеек нельзя будет расплачиваться, означает ли это, что их можно будет свободно пересылать за границу, поскольку они прекращают являться платежным средством Украины?
И если да, то по каким правилам их можно будет пересылать? Как юбилейные монеты?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:49
По идее они остаются платёжным средством, ведь банки ещё будут их принимать несколько лет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:57
Вкладчик1234
За границу согласно Почтовых правил разрешена пересылка валюты Украины (монет и банкнот) как нумизматической продукции. Поэтому проблем нет и для действующей валюты.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:47
aleks-kiev спасибо большое
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