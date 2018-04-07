Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:01
oksana_tyrak написав:
Поповнила Kyiv Smart Card через рахунок Київстар. Замість 20% кешбеку отримала тільки 15-16%. Виявляється є обмеження і якщо поповнюєш на 50 поїздок, то кешбек меншає. Хоча про це ніде в рекламі, ні на офіційних сайтах вказано. Це вважаю обманом споживачів.
Офіційні правила Акції «Кешбек за проїзд»
размещены на
странице акции
внизу под формой пополнения.
Только их обычно никто не читает...
...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy при открытии депозита в Universal Bank 100 грн https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:14
ramaz
так неинтересно, это ж читать надо
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 01:32
Как вывести задачу которая осталась на карте
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:02
Здравствуйте,сегодня на м.Дарница хотела купить билет в новых терминалах кинула 8 грн по 2 грн монетами ,монеты впали а билет не выдало !!!Сделайте так чтобы работали терминалы нормально !!!
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