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Finance.ua: Kyiv Smart
Card – как это работает?

Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:01

  oksana_tyrak написав:Поповнила Kyiv Smart Card через рахунок Київстар. Замість 20% кешбеку отримала тільки 15-16%. Виявляється є обмеження і якщо поповнюєш на 50 поїздок, то кешбек меншає. Хоча про це ніде в рекламі, ні на офіційних сайтах вказано. Це вважаю обманом споживачів.

Офіційні правила Акції «Кешбек за проїзд» размещены на странице акции внизу под формой пополнения.
Только их обычно никто не читает...

...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:14

ramaz так неинтересно, это ж читать надо :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 01:32

Как вывести задачу которая осталась на карте
flynt2100
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:02

Здравствуйте,сегодня на м.Дарница хотела купить билет в новых терминалах кинула 8 грн по 2 грн монетами ,монеты впали а билет не выдало !!!Сделайте так чтобы работали терминалы нормально !!!
karpovainna1993
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