Детальний путівник
Портал Finance.ua дослідив ключові способи інвестування в дорогоцінні метали в Україні та за кордоном, дізнався правові та податкові нюанси.
Дивися повний текст Як купити дорогоцінні метали
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:31
Finance.ua: Як купити дорогоцінні метали
Пропонуємо до обговорення:
Шановні читачі!
Чи погоджуєтесь Ви, що дорогоцінні метали — це «тиха гавань» для заощаджень під час кризи?
Додано: Суб 25 жов, 2025 08:53
Упомянутая в статье золотая памятная монета НБУ "Києво-печерська лавра" не является инвестиционной уже хотя бы из-за пробы драгметалла. Ну и во всех каталогах НБУ она таки отнесена именно к памятным, соответственно ее ценообразование в НБУ отличается от ценообразования инвестиционных "Архистратигов" и нет ежедневных котировок НБУ с ценой на выкуп (по "Архистратигам" - есть)
