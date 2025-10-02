Детальний огляд
Finance.ua вивчив наявні варіанти та відповів на ці запитання.
Дивися повний текст Вигідно купити ОВДП в Україні: які існують варіанти
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:17
Finance.ua: Вигідно купити ОВДП в Україні: які існують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вигідно купити ОВДП в Україні: які існують варіанти
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:17
Я клієнт Сенбанку, дуже зручно купувати та продавати ОВДП,(до 10 хвилин), всім раджу. З депозитами і не треба порівнювати.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:50
попытка хорошая - это получается вы специально чтоб написать даже новый акк зарегили? - но вся в проблема в том что сейчас торговцы ценными бумагами под чутким руководством минфина опустили доходность бумаг так что на коротких сроках (3 мес) уже опять выгоднее стали депо в некоторых банках - Рада, Кредит-Днепр и т.п. Так что сравнивать с депо таки порой стОит
Додано: Пон 20 жов, 2025 23:09
Найзручніше купувати і продавати ОАДП у мобільному застосунку ОТП я банку. Великий вибір, зручний інтерфейс, швидке оформлення.
|