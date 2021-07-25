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Finance.ua: Kyiv Smart
Card – как это работает?

Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:01

  oksana_tyrak написав:Поповнила Kyiv Smart Card через рахунок Київстар. Замість 20% кешбеку отримала тільки 15-16%. Виявляється є обмеження і якщо поповнюєш на 50 поїздок, то кешбек меншає. Хоча про це ніде в рекламі, ні на офіційних сайтах вказано. Це вважаю обманом споживачів.

Офіційні правила Акції «Кешбек за проїзд» размещены на странице акции внизу под формой пополнения.
Только их обычно никто не читает...

...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:14

ramaz так неинтересно, это ж читать надо :)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 01:32

Как вывести задачу которая осталась на карте
flynt2100
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:02

Здравствуйте,сегодня на м.Дарница хотела купить билет в новых терминалах кинула 8 грн по 2 грн монетами ,монеты впали а билет не выдало !!!Сделайте так чтобы работали терминалы нормально !!!
karpovainna1993
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:47

karpovainna1993 тут писать нет смысла, жаловаться надо на support.my@kyivcity.gov.ua
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:28

Добрий день.Чому смарткартка не спрацьовує?Гроші на карті є, а валідування не відбувається?
ponomarenko_marina
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:04

Что за ерунда на проспекте Комарова 6 у меня в терминале съели деньги, и нет зачисления на карту?
globa_1979
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 22:47

Сегодня я был обманут автоматом для пополнения карты Kyiv Smart Card. Пополнял на 50 поездок, закинул в автомат 400 грн, автомат мне выдал обычный фискальный чек без кода на сдачу. Сумма оплаты в чеке указана 325 грн. На кошельке карты - ноль. Больше не буду пользоваться этими терминалами и Вам не советую.
bars32768
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 11:01

Такая система не продуманая. Я решила, что метро оплачивать банковской картой буду, а то вечно сбои какие-то. А автобус - этой картой. Но пополняю теперь на 10-15 поездок. А то уже были случаи, когда поездки списывались просто так.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 04:29

езжу в транспорте редко, для того чтобы приобрести карту Kyiv Smart Card мне нужно доехать на такси ? или пешком до станции Метро ! или же ходить и искать киоски по продаже одноразовых поездок на Автобусе ! Баран придумал эту дыбильную систему ! Вчера ехал в автобусе ,,Зайцем,, водитель талоны не продаёт и за проезд не берёт.
lozinski
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