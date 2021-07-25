Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

Только их обычно никто не читает...
...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:01
Только их обычно никто не читает...
...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:02
Здравствуйте,сегодня на м.Дарница хотела купить билет в новых терминалах кинула 8 грн по 2 грн монетами ,монеты впали а билет не выдало !!!Сделайте так чтобы работали терминалы нормально !!!
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:47
karpovainna1993 тут писать нет смысла, жаловаться надо на support.my@kyivcity.gov.ua
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:28
Добрий день.Чому смарткартка не спрацьовує?Гроші на карті є, а валідування не відбувається?
Додано: Чет 24 вер, 2020 17:04
Что за ерунда на проспекте Комарова 6 у меня в терминале съели деньги, и нет зачисления на карту?
Додано: Пон 08 лют, 2021 22:47
Сегодня я был обманут автоматом для пополнения карты Kyiv Smart Card. Пополнял на 50 поездок, закинул в автомат 400 грн, автомат мне выдал обычный фискальный чек без кода на сдачу. Сумма оплаты в чеке указана 325 грн. На кошельке карты - ноль. Больше не буду пользоваться этими терминалами и Вам не советую.
Додано: Вів 16 лют, 2021 11:01
Такая система не продуманая. Я решила, что метро оплачивать банковской картой буду, а то вечно сбои какие-то. А автобус - этой картой. Но пополняю теперь на 10-15 поездок. А то уже были случаи, когда поездки списывались просто так.
Додано: Пон 26 лип, 2021 04:29
езжу в транспорте редко, для того чтобы приобрести карту Kyiv Smart Card мне нужно доехать на такси ? или пешком до станции Метро ! или же ходить и искать киоски по продаже одноразовых поездок на Автобусе ! Баран придумал эту дыбильную систему ! Вчера ехал в автобусе ,,Зайцем,, водитель талоны не продаёт и за проезд не берёт.
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