Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці на фейсбуці.
Дивися повний текст Поліція повинна штрафувати посадових осіб, винних у поганих дорогах.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:25
Поліція повинна штрафувати посадових осіб, винних у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція повинна штрафувати посадових осіб, винних у поганих дорогах.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:25
ложили они на 1020грн, вон взяли николаевского ответственного на взятке в 2000000грн уже вышел под залог в 2000000грн
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