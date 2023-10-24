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У керівництві податкової виявили 17 осіб із...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:15
Пропонуємо до обговорення:
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.
Дивися повний текст У керівництві податкової виявили 17 осіб із інвалідністю: після перевірки 16 із них звільнилися
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R2
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:16
Увольнение это бегство от ответственности, а не наказание за нарушение.
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ficys925
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:30
Тільки звільненням і обійдется?
А вернуть в казну ,падлы, украденные оттуда деньги - "пенсии", не ?
А наказания уголовные, а не только "политична відповідальність" ? Не, не слышали...
Упыри ничуть не лучше чем х##ло :
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a77
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