Специальное декларирование физлиц. Казалось бы, причем тут бизнес.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:36
Все заплатят за прошлые зарплаты в конверте
Бизнес заплатит за прошлые откаты и зарплаты в конверте.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 04 жов, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:38
Уже хотят, чтоб стучали на работодателей, которые платили зарплату в конверте, и заплатили налогизадним числом дважды - и работник, и работодатель!
В 90-х и 2000-х все на базарах сидели или в Польше, даже за убийство меньший срок давности, а налоговый срок давности, вообще-то, 3 года, а не вся жизнь. Они в своем уме?
Пора уже всем выходить на Майдан, эта власть достала всех от пенсионеров, которым уже никто и не обещает поднимать их копейки, до людей со сбережениями, когда уже требуют указать место, где лежат деньги, да еще и подарить бене 10% от заначки!
Это уже не укладывается в голове!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 04 жов, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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