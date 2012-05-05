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Все заплатят за прошлые
зарплаты в конверте

Все заплатят за прошлые зарплаты в конверте
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:36

Все заплатят за прошлые зарплаты в конверте

Бизнес заплатит за прошлые откаты и зарплаты в конверте.
https://biz.nv.ua/experts/biznes-zaplat ... 46284.html
Специальное декларирование физлиц. Казалось бы, причем тут бизнес.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 04 жов, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:38

Уже хотят, чтоб стучали на работодателей, которые платили зарплату в конверте, и заплатили налогизадним числом дважды - и работник, и работодатель!
В 90-х и 2000-х все на базарах сидели или в Польше, даже за убийство меньший срок давности, а налоговый срок давности, вообще-то, 3 года, а не вся жизнь. Они в своем уме?
Пора уже всем выходить на Майдан, эта власть достала всех от пенсионеров, которым уже никто и не обещает поднимать их копейки, до людей со сбережениями, когда уже требуют указать место, где лежат деньги, да еще и подарить бене 10% от заначки!
Это уже не укладывается в голове!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 04 жов, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:38

Пора на Майдан!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:12

Re: Все заплатят за прошлые зарплаты в конверте

Вы а 2000-х в школе сидели, потом в институте, а истерите тут как ребёнок
Faceless
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