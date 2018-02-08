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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:39
Продам обьект недвижимости на юге Чехии
Продается действующий бизнес на юге Чехии в центре города Ческе Будеёвице на лучшей локации по улице Пражска, напротив торгового центра IGY. Пиццерия новая, запущена в эксплуатацию в конце 2018 года. Находится в 9ти этажном жилом комплексе в интерактивном месте с большим проходом людей, рядом большая платная парковка. Площадь пиццерии 81м2. Шикарный огромный зал для гостей, бар, кухня, мороженица с окном для продажи на улицу, два туалета для гостей, раздевалка, туалет для персонала, кладовка внутри помещения, кладовка уличная 6м2, винный шкаф и множество других шкафов . Пиццерия рассчитана на 46 гостей, оборудована сигнализацией, видеонаблюдением, интернетом, системой кондиционирования, вентиляцией и прочим, на окнах охранные жалюзи. Внутренняя и внешняя отделка в итальянском стиле. Материалы натуральные ель и дуб! На фасаде с двух сторон световая реклама, отопление и вода городские. В цену входит полностью всё оборудование + 8 паллет упаковки для пиццы и прочий маркетинговый материал. Для связи звоните или пишите на почту absolutplaza@gmail.com, WhatsApp +380957778026
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:13
Данила, здесь финансовый форум. Главные вопросы это не "ель и дуб", а стоимость аренды и фактические кассы....
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:35
На жаль , відповіді немає))) І не буде, очевидно.
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