Исследователи проверили, выдают ли интернет-магазины фискальные чеки после покупки.
Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:49
Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:45
Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование
Положите чек в темное место или в плотную папку.
На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:13
Задался вопросом еще в 2009 году. Собирал чеки (ну так нужно было). Был очень удивлен что через год большинство чеков выгорело. Лежали в книжке через страницу, на полке, свет не попадает. Тепла тоже не было.
После этого точно знаю что чеки клиенту нужно выписывать от руки и к нему крепить скобой визитку. Народ чеки сохраняет и заодно мою рекламную визитку. Мне мои товарные чеки еще с 2012 года предъявляют. Тот кто борется за клиента, тому фискальные чеки и нафиг не нужны.
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:42
Вот мой чек от 2010 года, как живой, лень другие фотографировать
viewtopic.php?p=4534790#p4534790
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:12
Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование
нет ! вклеивал в записную книжку ! выцвели все менее чем за 5 лет
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:18
я сканирую
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:24
Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование
От клея могли обесцветиться тоже, у меня все чеки за 10 лет в нормальном читабельном состоянии в темной кладовке.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:39
согласен от клея ПВА а так хотел для истории сохранить
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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