Криклій зазначив, що концесійні платні дороги завжди повинні бути альтернативними безкоштовним.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити платними.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:27
У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити платними.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:26
Re: У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити
Никто никогда не интересовался сколько % от стоимости топлива идут на дороги?
Я так понимаю, хотят сдавать в аренду то что и так принадлежит вам.
Только сумасшедший будет вкладывать деньги в то, что никогда не окупиться. Ну не будет народ ходит в селе в платные туалеты. В Городе мало кто платит, в селе тем более платить не будут.
Какой дурак строить будет?
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