Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53
Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 12 жов, 2019 23:12
а как же наши устремления в Европу?...
кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...
Додано: Нед 13 жов, 2019 00:07
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда
Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Нед 13 жов, 2019 00:08
Re: Українців залишать без держстандартів
За убийство же несвободных людей – холопов – штраф был ниже: «за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за учителя – 12 гривен, столько же за кормильца или кормилицу. ... За убийство крепостного – 5 гривен ... за крепостную женщину – 6 гривен» – такие размеры штрафов определял закон.
Излишне говорить, что простые люди не могли заплатить огромный штраф. В таком случае за них платила община
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
|