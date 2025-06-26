RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:06

Комісія на купівлю ОВДП в «Дії»: де можна придбати без...

Пропонуємо до обговорення:
Платіжний партнер «Дії» — «Укргазбанк», який тепер працює під брендом «Екобанк» — запровадив 0,2% комісії при купівлі ОВДП через державний застосунок. Які є альтернативи, тобто де можна придбати облігації без додаткових платежів, та коли зручніше користуватися все ж «Дією», розповів фінансовий експерт та засновник проєкту Wallet Pro Ігор Дишель.

Дивися повний текст
Комісія на купівлю ОВДП в «Дії»: де можна придбати без додаткових платежів
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:06

Шановні читачі!

Як думаєте, чи справедливо, що банк-партнер заробляє на комісії, а не сама держава, яка випускає ОВДП?
Напишіть свою відповідь у коментарях!
