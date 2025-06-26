|
|
|
Комісія на купівлю ОВДП в «Дії»: де можна придбати без...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Платіжний партнер «Дії» — «Укргазбанк», який тепер працює під брендом «Екобанк» — запровадив 0,2% комісії при купівлі ОВДП через державний застосунок. Які є альтернативи, тобто де можна придбати облігації без додаткових платежів, та коли зручніше користуватися все ж «Дією», розповів фінансовий експерт та засновник проєкту Wallet Pro Ігор Дишель.
Дивися повний текст Комісія на купівлю ОВДП в «Дії»: де можна придбати без додаткових платежів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100512
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:06
Шановні читачі!
Як думаєте, чи справедливо, що банк-партнер заробляє на комісії, а не сама держава, яка випускає ОВДП?
Напишіть свою відповідь у коментарях!
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5127
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1153 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|