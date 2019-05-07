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карты с рассрочкой

Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:32

Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой

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С какими картами можно оплачивать покупки частями
Рассрочка – очень полезная услуга. Она позволяет совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Некоторые банки привязывают ее к своим кредитным картам. Мы подобрали для вас несколько кредиток, с которыми можно покупать сейчас, а платить постепенно.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:45

А де про А-Банк?..
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:26

Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
kolegin_yuriu
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45

  kolegin_yuriu написав:Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.

Если пользоваться только рассрочками, то эту комиссию списывать не будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:34

  kolegin_yuriu написав:Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
Хочу взять карту Альфа-Банк "максимум ". Что посоветуете ...брать или нет , раз там такие "подводные камни" ? Многие говорят не надо, а то Альфа-Банк самый "конченый" банк в Украине).
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:33

Re: Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой

pokutny1980, по ссылке друга вы оба получите по 200 грн при выполнении условий.

Дата подписания договора — расчётный день. Если на эту дату будет задолженность по счёту — заплатите 60 грн (т.е. честный льготный период будет месяц).

Ну, и познакомитесь с проводками по счёту. Служба безопасности при допросе какие только вопросы не задаст.

PS Клиентам Аллочки скучно не бывает :D
MASolomko
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