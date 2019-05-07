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Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:32
Пропонуємо до обговорення:
С какими картами можно оплачивать покупки частями
Рассрочка – очень полезная услуга. Она позволяет совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Некоторые банки привязывают ее к своим кредитным картам. Мы подобрали для вас несколько кредиток, с которыми можно покупать сейчас, а платить постепенно.
Дивися повний текст Кредитные карты с рассрочкой
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:45
А де про А-Банк?..
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MASolomko
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:26
Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
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kolegin_yuriu
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45
kolegin_yuriu написав:
Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
Если пользоваться только рассрочками, то эту комиссию списывать не будет
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Faceless
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Додано: Чет 14 лис, 2019 09:34
kolegin_yuriu написав:
Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
Хочу взять карту Альфа-Банк "максимум ". Что посоветуете ...брать или нет , раз там такие "подводные камни" ? Многие говорят не надо, а то Альфа-Банк самый "конченый" банк в Украине).
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pokutny1980
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:33
pokutny1980, по ссылке друга вы оба получите по 200 грн при выполнении условий.
Дата подписания договора — расчётный день. Если на эту дату будет задолженность по счёту — заплатите 60 грн (т.е. честный льготный период будет месяц).
Ну, и познакомитесь с проводками по счёту. Служба безопасности при допросе какие только вопросы не задаст.
PS Клиентам Аллочки скучно не бывает
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MASolomko
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